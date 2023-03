Ucraina, Kiev: “Mosca consegni elenco bambini deportati” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia dovrebbe consegnare all’Ucraina gli elenchi di tutti i bambini e gli orfani privati delle cure parentali. Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e al commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lviv-Belova, chiedendo loro di fornire i nominativi dei bambini che sono stati portati con la forza nel territorio della Russia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia dovrebbe consegnare all’gli elenchi di tutti ie gli orfani privati delle cure parentali. Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell’, Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e al commissario russo per i diritti deiMaria Lviv-Belova, chiedendo loro di fornire i nominativi deiche sono stati portati con la forza nel territorio della Russia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ucraina: Kiev, 'Mosca consegni elenco bambini deportati' Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e al commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lviv-Belova.

Ucraina: Kiev, 'non inviamo in prima linea truppe non addestrate' Kiev, 18 mar. (Adnkronos) – Il governo ucraino non invia truppe impreparate in prima linea. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa Hanna Maliar. "C'è un'altra narrazione russa, secondo cui i truppe impreparate vengono inviate in prima linea."