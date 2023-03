Ucraina: intelligence Kiev, 'finora 2mila ucraini tornati grazie a scambio prigionieri' (Di sabato 18 marzo 2023) Kiev, 18 mar. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, quasi duemila ucraini sono stati rimpatriati dalla prigionia russa a seguito di scambi si prigionieri. Lo ha reso noto Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina. "Sono in corso i preparativi per i prossimi scambi. E, naturalmente, l'Ufficio nazionale di informazione lavora in Ucraina, in particolare il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Tutti i dati sono ben noti: il numero di ucraini che sono in detenzione presso i russi e, naturalmente, il numero di russi catturati dai nostri difensori o che si sono arresi volontariamente. Tuttavia, non stiamo rendendo pubblici ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, quasi duemilasono stati rimpatriati dalla prigionia russa a seguito di scambi si. Lo ha reso noto Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell'del ministero della Difesa dell'. "Sono in corso i preparativi per i prossimi scambi. E, naturalmente, l'Ufficio nazionale di informazione lavora in, in particolare il quartier generale di coordinamento per il trattamento deidi guerra. Tutti i dati sono ben noti: il numero diche sono in detenzione presso i russi e, naturalmente, il numero di russi catturati dai nostri difensori o che si sono arresi volontariamente. Tuttavia, non stiamo rendendo pubblici ...

