Ucraina: esercito Kiev ha attaccato 13 aree di concentramento russe nel Donbass (Di sabato 18 marzo 2023) Kiev, 18 mar. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha colpito oggi 13 aree di concentramento dell'esercito russo nel Donbass. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina. Nel suo aggiornamento serale, l'esercito di Kiev precisa che "la Federazione Russa continua a condurre operazioni offensive nelle aree di Lyman, Bakhmut, Avdiiv, Marin e Shakhtar. Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità. Senza il risultato desiderato sul campo di battaglia, la Federazione Russa usa tattiche terroristiche contro la popolazione civile. Sta bombardando città e villaggi, così come strutture infrastrutturali critiche, ignorando le norme del diritto internazionale umanitario". Secondo i militari ucraini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) - L'ucraino ha colpito oggi 13didell'russo nel. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate dell'. Nel suo aggiornamento serale, l'diprecisa che "la Federazione Russa continua a condurre operazioni offensive nelledi Lyman, Bakhmut, Avdiiv, Marin e Shakhtar. Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità. Senza il risultato desiderato sul campo di battaglia, la Federazione Russa usa tattiche terroristiche contro la popolazione civile. Sta bombardando città e villaggi, così come strutture infrastrutturali critiche, ignorando le norme del diritto internazionale umanitario". Secondo i militari ucraini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Inviati su diversi fronti africani per destabilizzare e supportare dittatori con azioni mirate: la tesi sull'eserci… - TV7Benevento : Ucraina: esercito Kiev ha attaccato 13 aree di concentramento russe nel Donbass - - EpsiKen : #Putin è in #Crimea, che per alcuni su twitter appartiene all'Ucraina. Visto che l'esercito ucraino brilla per cora… - paceinguerra : RT @Gianl1974: 23 Un'altra cosa è che nella situazione attuale la neutralità non ci protegge. Vediamo sull'esempio dell'Ucraina che la Russ… - garyermini : RT @Antonio_DiSiena: È successo nove anni fa, quando per voi ignavi la guerra in Ucraina ancora non c’era. Quando l’esercito ucraino esplo… -