Ucraina, Biden: il mandato d'arresto per Putin è giustificato (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha chiaramente commesso dei crimini di guerra in Ucraina: il mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) nei suoi confronti è giustificato. Lo afferma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirha chiaramente commesso dei crimini di guerra in: ildidella Corte penale internazionale (Cpi) nei suoi confronti è. Lo afferma ...

