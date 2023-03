Tv Talk, puntata oggi, 18 marzo 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) oggi, sabato 18 marzo 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 18 marzo 2023 Il primo confronto in Parlamento tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein, due leader politiche che stanno rilanciando, nel racconto mediatico, la classica contrapposizione tra destra e sinistra, apre la puntata. Ne parlano Maria Latella, Claudio Sabelli Fioretti e Francesca Fagnani, che commentano anche il genere dell’intervista, a partire proprio dal programma Belve, da poco approdato in prima serata. Dopo gli ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 marzo 2023), sabato 18, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 18Il primo confronto in Parlamento tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein, due leader politiche che stanno rilanciando, nel racconto mediatico, la classica contrapposizione tra destra e sinistra, apre la. Ne parlano Maria Latella, Claudio Sabelli Fioretti e Francesca Fagnani, che commentano anche il genere dell’intervista, a partire proprio dal programma Belve, da poco approdato in prima serata. Dopo gli ...

