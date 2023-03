Tuttosport – “Noi dobbiamo salvarci, loro competono per la Champions” (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 01:34:11 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: BERGAMO – Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Empoli contro l’Atalanta per 2-1, causato dalle reti di De Roon e Hojlund. “Devo ringraziare i miei giocatori che sono usciti stremati ed hanno dato l’anima. Hanno combattuto contro una squadra sicuramente superiore a noi nonostante il nostro vantaggio. Abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare ma poi sono venute fuori le loro qualità e non posso dire nulla allo spirito mostrato dai miei. Usciremo da questo periodo difficile, stando uniti. L’Atalanta crea, ha tanti ricambi e compete per la Champions mentre noi per salvarci”. Guarda la gallery Hojlund decisivo nel finale: l’Atalanta fa festa, Empoli ko Zanetti: “Siamo padroni del nostro destino” Il tecnico dei ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 01:34:11 Torino, l’ultimo titolo di: BERGAMO – Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Empoli contro l’Atalanta per 2-1, causato dalle reti di De Roon e Hojlund. “Devo ringraziare i miei giocatori che sono usciti stremati ed hanno dato l’anima. Hanno combattuto contro una squadra sicuramente superiore a noi nonostante il nostro vantaggio. Abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare ma poi sono venute fuori lequalità e non posso dire nulla allo spirito mostrato dai miei. Usciremo da questo periodo difficile, stando uniti. L’Atalanta crea, ha tanti ricambi e compete per lamentre noi per”. Guarda la gallery Hojlund decisivo nel finale: l’Atalanta fa festa, Empoli ko Zanetti: “Siamo padroni del nostro destino” Il tecnico dei ...

