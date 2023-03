Tuttosport – Audero | Turk e gli episodi con la Juve

Leggi su justcalcio

Alla vigilia dello scontro salvezza contro l'Hellas Verona, queste le parole del tecnico della Samp, Dejan Stankovic: "Dobbiamo guardare al nostro percorso e migliorare, soprattutto nell'atteggiamento. Il Verona è una squadra compatta e che sta facendo bene in questo periodo. Successo? Lo dobbiamo ai nostri tifosi ai quali do un 10 e lode per come ci hanno sostenuto fino a qui. Contro laci hanno penalizzato gli. Ma non voglio perdere energie per cose che non posso cambiare e ora pensiamo solo a noi". Poi le parole sui singoli: "Cuisance e Murillo sono recuperati e si sono allenati con ...