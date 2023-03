"Tutti i soldi spariti, chi mi ha tradito": il dramma economico di Claudio Lippi (Di sabato 18 marzo 2023) Claudio Lippi ha concesso una lunga intervista a Repubblica e ha ripercorso la sua vita e soprattutto la carriera lavorativa, che gli ha regalato tante gioie ma anche qualche delusione importante. Il racconto di Lippi è partito da molto lontano: dal 1978, anno in cui fu convocato da Silvio Berlusconi per un incontro: “Non aveva creato Milano 2, non aveva ancora fatto grandi cose. Ti dava l'immagine di uno che aveva ben chiaro quello che voleva fare. Noi non eravamo preparati, lui sì”. Quell'incontro è servito a Lippi per capire che Berlusconi era “un visionario, un imprenditore che pensava in grande. Anche dal punto di vista delle proposte economiche, sono orfano di Berlusconi. Ricordo che feci una battuta a mio fratello: 'Ma che amici hai?'. La stessa cosa capitò quando chiamò Mike Bongiorno, aveva fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023)ha concesso una lunga intervista a Repubblica e ha ripercorso la sua vita e soprattutto la carriera lavorativa, che gli ha regalato tante gioie ma anche qualche delusione importante. Il racconto diè partito da molto lontano: dal 1978, anno in cui fu convocato da Silvio Berlusconi per un incontro: “Non aveva creato Milano 2, non aveva ancora fatto grandi cose. Ti dava l'immagine di uno che aveva ben chiaro quello che voleva fare. Noi non eravamo preparati, lui sì”. Quell'incontro è servito aper capire che Berlusconi era “un visionario, un imprenditore che pensava in grande. Anche dal punto di vista delle proposte economiche, sono orfano di Berlusconi. Ricordo che feci una battuta a mio fratello: 'Ma che amici hai?'. La stessa cosa capitò quando chiamò Mike Bongiorno, aveva fatto ...

