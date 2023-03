Turismo, flussi top a Positano. Nel 2023 sarà record. I dati dell’Associazione Macchia Mediterranea (Di sabato 18 marzo 2023) Positano e la Costa d’Amalfi si apprestano a vivere un’altra stagione da record. E? cio? che emerge chiaramente dai dati presentati nella giornata del 16 marzo al Comune di Positano. L’Associazione Macchia Mediterranea con Massimo Predieri, Gabriella Guida e Vito Mascolo hanno invitato il Distretto Turistico Costa D’Amalfi e Confindustria Salerno, a condividere i risultati delle proprie ricerche sui flussi di mezzi e di presenze, del sentiment e di tutti i dati relativi alla fruizione e l’apprezzamento della Costa d’Amalfi da parte dei visitatori attraverso la piattaforma “Destination Amalfi Coast” realizzata con Data Appeal. Nel corso dell’incontro, l’Associazione ha presentato il report commissionato a “Tim People Analytics” sulle presenze, oltre ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 18 marzo 2023)e la Costa d’Amalfi si apprestano a vivere un’altra stagione da. E? cio? che emerge chiaramente daipresentati nella giornata del 16 marzo al Comune di. L’Associazionecon Massimo Predieri, Gabriella Guida e Vito Mascolo hanno invitato il Distretto Turistico Costa D’Amalfi e Confindustria Salerno, a condividere i risultati delle proprie ricerche suidi mezzi e di presenze, del sentiment e di tutti irelativi alla fruizione e l’apprezzamento della Costa d’Amalfi da parte dei visitatori attraverso la piattaforma “Destination Amalfi Coast” realizzata con Data Appeal. Nel corso dell’incontro, l’Associazione ha presentato il report commissionato a “Tim People Analytics” sulle presenze, oltre ...

