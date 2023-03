Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Sta… - augusto_amato : Trump, voci su mio arresto martedì, riprendiamoci il paese - Mondo - ANSA - novasocialnews : Trump, voci su mio arresto martedì, riprendiamoci il Paese - News24_it : Trump, voci su mio arresto martedì, riprendiamoci il Paese - infoitestero : Donald Trump fomenta i suoi: «Voci su un mio arresto, riprendiamoci il Paese. Il procuratore finanziato da Soros» -

"Fughe illegali di notizie dal corrotto e altamente politicizzato ufficio del procuratore di New York", chedice essere "finanziato da Soros", indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato,...Lo afferma Donaldsul suo social Truth.Seguito da 34 milioni di follower,ha raccolto in poche ore quasi 60 mila like e quasi 15 mila commenti, per la maggior parte entusiasti ma in parte anche molto critici. Usa: anche YouTube ...

Trump, voci su mio arresto martedi', riprendiamoci il paese Agenzia ANSA

L'inchiesta riguarda presunti pagamenti a donne che avrebbero avuto rapporti con l'ex presidente Usa, Donald Trump.Manifestate, riprendetevi il nostro Paese!": lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex ...