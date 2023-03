Trump sui social: “Martedì sarò arrestato. Manifestiamo e riprendiamoci il Paese” (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump lancia, sul profilo social Truth, l'allarme su un suo imminente arresto: "Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato Martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese" Leggi su firenzepost (Di sabato 18 marzo 2023) Donaldlancia, sul profiloTruth, l'allarme su un suo imminente arresto: "Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti saràdella prossima settimana.il

