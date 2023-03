Trump sospetta che martedì sarà arrestato

(Di sabato 18 marzo 2023) “Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex presidente degli Stati Unitidella prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il paese”. È quanto ha detto l’ex presidente Usa, Donaldsul suo social Truth. L’inchiesta riguarda presunti pagamenti a donne che avrebbero avuto rapporti con l’ex presidente Usa, Donald“Fughe illegali di notizie dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di New York indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Unitidella prossima settimana”, afferma, descrivendo l’America come un Paese del mondo e definendo il “sogno ...

L'inchiesta riguarda presunti pagamenti a donne che avrebbero avuto rapporti con l'ex presidente Usa, Donald Trump.Trump Media, la startup dell'ex Presidente degli USA, è accusata di aver accettato un finanziamento da 8 mln di dollari da un imprenditore con legami con la Russia.