Trump | “Sarò arrestato martedì | riprendiamo il paese” L’ex legale | “Si consegnerà se incriminato”

(Di sabato 18 marzo 2023) Lo ha rifatto. Donaldha nuovamente aizzato i suoi sostenitori come accadde poco prima dell’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 quando falsamente dichiarò che c’erano stati brogli elettorali. Questa volta ad agitare il miliardario è la possibilità – riportata da alcuni media statunitensi – di essere: “Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano chepresidente degli Stati Uniti saràdella prossima settimana. Manifestiamo,ci il” ha dettosul suo social Truth descrivendo l’America come undel mondo e definendo il “sogno americano morto. Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariamacina : RT @dariodangelo91: 2/n Ecco i dettagli! - annamaria_ff : RT @dariodangelo91: 2/n Ecco i dettagli! - JackTerron : vabbè, ma lui mica e navalny... - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: 2/n Ecco i dettagli! - dariodangelo91 : 2/n Ecco i dettagli! -

Il procuratore di New York sta valutando le accuse mosse controin un'indagine sul denaro pagato alle donne che avevano affermato di aver avuto incontri sessuali con l'ex presidente per ...So che la storia giudicherà Donald', ha affermato Pence, in quello che può essere considerato ... seio', ha scherzato."Retribution". Vale a dire, il "castigo". È quello che promette Donalda chi ha cercato e cercherà di ostacolarlo nella "battaglia finale" per la riconquista della ... Oggi dico cheil vostro ...