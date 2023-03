Trump rivela | “So che mi arresteranno martedì” L’accusa | ha comprato il silenzio di una pornostar

(Di sabato 18 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldprevede di essere arrestato(per aver “” ildi unanel 2026) e lo fa citando quelle che definisce ”fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan”. Una previsione alla quale, sul social Truth che ha creato come alternativa a Twitter,fa seguire un appello: ”Manifestiamo, riprendiamoci il Paese”.accusato dal suo ex avvocato di aver pagato laStormy Daniels Da qualche giorno si moltiplicano le voci su una possibile incriminazione del miliardario newyorkese da parte di una giuria popolare, il Grand Jury, un organismo formato da cittadini con larghi poteri di inchiesta incaricato di decidere sul rinvio a giudizio. In ...

Al centro di diversi procedimenti giudiziari, per ora Trump non è mai stato incriminato. L'indagine di New York riguarda il pagamento nel 2016 a una pornostar, Stephanie Clifford in arte Stormy ...poi vinte da Trump, aveva minacciato di rivelare la sua breve relazione con il tycoon. (la Repubblica) Il punto è che sul social Truth, Donald Trump si spende in dichiarazioni e presunte rivelazioni ...