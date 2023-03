Trump, post incendiario: "So quando mi arresteranno, riprendiamoci il Paese" (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump chiama i suoi sostenitori in piazza per "riprendere il Paese" e fa sapere di conoscere la data del suo imminente arresto per la vicenda legata alla pornostar Stormy Daniels. L'appello dai toni drammatici è stato lanciato dall'ex presidente americano, in corsa per le primarie repubblicane in vista delle presidenziali 2024, sulla sua piattaforma sociale Truth. Trump prevede di essere arrestato martedì e lo fa sulla base di quelle che definisce "fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan". "Manifestiamo, riprendiamoci il Paese" scrive sulla piattaforma social in cui afferma: "mi arresteranno questo martedì". Il rpcedimento a cui siriferiscve è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Donaldchiama i suoi sostenitori in piazza per "riprendere il" e fa sapere di conoscere la data del suo imminente arresto per la vicenda legata alla pornostar Stormy Daniels. L'appello dai toni drammatici è stato lanciato dall'ex presidente americano, in corsa per le primarie repubblicane in vista delle presidenziali 2024, sulla sua piattaforma sociale Truth.prevede di essere arrestato martedì e lo fa sulla base di quelle che definisce "fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan". "Manifestiamo,il" scrive sulla piattaforma social in cui afferma: "miquesto martedì". Il rpcedimento a cui siriferiscve è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per ...

