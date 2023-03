Trump: martedì verrò arrestato, protestate e riprendiamo gli Usa (Di sabato 18 marzo 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che si aspetta di essere "arrestato" martedì, nell'ambito dell'inchiesta sui soldi dati a una pornostar in cambio del suo silenzio prima delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldha detto che si aspetta di essere ", nell'ambito dell'inchiesta sui soldi dati a una pornostar in cambio del suo silenzio prima delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'ex presidente Donald J. Trump ha dichiarato in un post sui social media che si aspetta di essere arrestato marted… - putino : Notizia del momento: Trump si attende di essere arrestato (per essere incriminato) martedì prossimo. Chiede ai suoi… - Agenzia_Ansa : 'Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Sta… - Valery4029 : RT @hidekitojo1234: Attenzione, attenzione: Trump ha annunciato che probabilmente verrà arrestato martedì, proprio per questo ha chiesto ai… - noth2loos : RT @Radio1Rai: ??#Trump torna a incitare i suoi sostenitori a scendere in piazza. 'Fughe illegali di notizie indicano che sarò #arrestato ma… -

