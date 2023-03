Trump: «Martedì mi arresteranno. Manifestiamo e riprendiamoci il Paese». Il legale assicura: se incriminato si consegnerà (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump potrebbe essere arrestato Martedì per il caso legato all'ex pornostar Stormy Daniels. La notizia è stata confermata dallo stesso ex presidente degli Stati... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 18 marzo 2023) Donaldpotrebbe essere arrestatoper il caso legato all'ex pornostar Stormy Daniels. La notizia è stata confermata dallo stesso ex presidente degli Stati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'ex presidente Donald J. Trump ha dichiarato in un post sui social media che si aspetta di essere arrestato marted… - putino : Notizia del momento: Trump si attende di essere arrestato (per essere incriminato) martedì prossimo. Chiede ai suoi… - Agenzia_Ansa : 'Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Sta… - Torakjkj : #Trump nel suo social network afferma che martedì prossimo verrà arrestato e fa appello a una guerra civile. - Fantast27655985 : RT @tempoweb: #Trump, post incendiario: 'So quando mi arresteranno, riprendiamoci il Paese' #18marzo #iltempoquotidiano #usa #biden #stormy… -