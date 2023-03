Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Manuel31816032 : @ultimora_pol E' surreale che ci sia ancora qualcuno che invoca il ritorno di Trump come uomo di pace e accusa Bide… -

Ieri la Nbc ha reso noto che le forze dell'ordine si stanno preparando alla possibilità chevenga incriminato già la prossima settimana dal gran giurì di Manhattan che sta indagando sul ...Chila complessità o altre ignobili scemenze come "la guerra di Biden" è soltanto un ... Non c'è alcuna differenza tra la politica basata sulle bugie di un artista della truffa comee ...... ma assai ben armata, chel'aiuto fraterno di Mosca). Siccome da oggi voglio essere un po' ... nell'entusiasmarsi per la Brexit e per la vittoria di Donald, erano anche le più convinte nel ...

Trump invoca l’insurrezione: “Mi vogliono arrestare martedì, scendete in piazza” Globalist.it

Ieri la Nbc ha reso noto che le forze dell’ordine si stanno preparando alla possibilità che Trump venga incriminato già la prossima settimana dal gran giurì di Manhattan che sta indagando sul presunto ...Australian funeral home operator InvoCare Ltd. has surged the most on record after receiving a takeover approach from TPG Global, LLC. Most Read from BloombergHolding Cash Will Be a Winning Strategy ...