Trovato morto in casa il giornalista Pier Attilio Trivulzio | il decesso sette mesi fa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Accumulatore seriale trovato morto in casa sotto cataste di oggetti. Scomparso da mesi, il cadavere era 'sepolto' n… - fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - Omar59417381 : RT @Corriere: Trovato morto in casa dopo sette mesi il giornalista sportivo ed ex pilota Pier Attilio Trivulzio - angelodark33 : RT @elenasantori902: Manco fini' di dirlo .... 'trovato' morto dopo 33 giorni! - DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: Stragi, il pentito trovato morto aveva paura. Era atteso al confronto con l’ex senatore che aveva accusato di mediare… -

Aveva paura Armando Palmeri , il collaboratore di giustiziavenerdì sera in una villetta tra le campagne di Partinico , in provincia di Palermo, e il comune di Alcamo , nel Trapanese. E nei pressi della sua città d'origine che da qualche tempo il ...Armando Palmeri, ex collaboratore di giustizia e uomo di fiducia del boss alcamese Vincenzo Milazzo,ieri nella sua abitazione lungo la strada che porta al Baglio della Luna, tra Partinico e Alcamo, in provincia di Palermo, il prossimo venti marzo avrebbe dovuto deporre in tribunale a ...È stato, in un appartamento del quartiere di S. Agabio a Novara, Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, di 83 anni. Il decesso per cause naturali, secondo una prima ...

Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, classe 1940, è stato trovato morto nel suo appartamento a Novara nel quartiere di S. Agabio. A quanto pare, stando alle prime ricostruzioni, ...Il corpo di Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione di 83 anni, è stato trovato senza vita in un appartamento del quartiere di Sant’Agabio, a Novara. Lo riferisce il Corriere della ...