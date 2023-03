Troppe provocazioni usa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 marzo 2023) L’incidente del drone Usa fatto precipitare al largo della Crimea rappresenta un’escalation pericolosissima. Pensavo che Putin fosse più prudente.Elio Giammarcovia email Gentile lettore, in Russia Putin è criticato per essere troppo prudente. D’altra parte il vecchio adagio “A brigante, un brigante e mezzo” è sempre valido. Cos’altro si può fare controincessanti? Per dirne una: due giorni prima dell’episodio del drone un bombardiere americano armato di missili atomici aveva simulato un attacco a San Pietroburgo. Ha puntato sulla città, ha raggiunto la linea di demarcazione tra lo spazio aereo internazionale e quello russo e solo a quel punto, non un metro prima, ha virato e si è allontanato. Inoltre la Nato ogni giorno esegue decine di voli a ridosso dello spazio aereo russo con aerei spia che non solo raccolgono informazioni ma sono usati come ...