Trieste-Reggio Emilia, Lega Basket A: programma e diretta TV (Di sabato 18 marzo 2023) Questa sera alle 20, al Pala Trieste, la formazione di casa triestina ospita la Reggiana nella gara valida per la 22esima giornata di Lega Basket. I padroni di casa cercano un modo per rientrare in zona playoff, mentre per gli ospiti è una gara fondamentale in ottica salvezza per provare a schiodarsi dall'ultimo posto. Ecco dunque le ultime sul programma e sulla diretta televisiva di Trieste-Reggio Emilia. Il momento di Trieste Trieste si presenta alla sfida essendo in piena lotta per la zona playoff, seppure occupi al momento la prima posizione che la terrebbe fuori dalle 8. Al momento infatti si trova al nono posto con 9 successi, pari merito con Venezia e Treviso. C'è però una grande voglia di riscatto da ...

