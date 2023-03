Trevisani: «Benfica, Inter deve sfruttare una situazione a Lisbona» (Di sabato 18 marzo 2023) Riccardo Trevisani ha parlato dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter e di una situazione relativa alla squadra portoghese. situazione – Queste le parole da parte di Riccardo Trevisani nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla doppia sfida tra Benfica e Inter nei quarti di finale di Champions League. «Il Benfica è una squadra costruita molto bene. C’è un grande lavoro dietro. Una squadra che ha praticamente vinto il campionato, che sta bene economicamente, che vende pezzi a 100 milioni e che ogni anno ne ritrova di forti. Però, secondo me, l’assenza di Otamendi pesa molto, cioè l’Inter all’andata deve andare a Lisbona, non dico vincere ma ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Riccardoha parlato dei quarti di finale di Champions League trae di unarelativa alla squadra portoghese.– Queste le parole da parte di Riccardonel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla doppia sfida tranei quarti di finale di Champions League. «Ilè una squadra costruita molto bene. C’è un grande lavoro dietro. Una squadra che ha praticamente vinto il campionato, che sta bene economicamente, che vende pezzi a 100 milioni e che ogni anno ne ritrova di forti. Però, secondo me, l’assenza di Otamendi pesa molto, cioè l’all’andataandare a, non dico vincere ma ...

