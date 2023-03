Trevisani: «Benfica da non sottovalutare, sorteggio straordinario» (Di sabato 18 marzo 2023) Riccardo Trevisani ha parlato in merito ai sorteggi di Champions League, nel particolare quello dell’Inter che affronterà il Benfica. straordinario – Riccardo Trevisani ha detto la sua riguardo i sorteggi dei quarti di finale a Sport Mediaset, pensando già alla semifinale: «L’Inter tornerà in Portogallo dopo la gara contro il Porto. Soddisfatti per la qualificazione ma un po’ meno per la prestazione. Il Benfica ha travolto la Juventus nel girone, l’ex Joao Mario è arrivato a 20 gol stagionali. Stanno vincendo il Campionato portoghese, quindi è un avversario da non sottovalutare. Poteva solo andare peggio perché Real Madrid, Bayern, Manchester City erano più forti. È stato un sorteggio straordinario perché anche la semifinale potrebbe essere tutta ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Riccardoha parlato in merito ai sorteggi di Champions League, nel particolare quello dell’Inter che affronterà il– Riccardoha detto la sua riguardo i sorteggi dei quarti di finale a Sport Mediaset, pensando già alla semifinale: «L’Inter tornerà in Portogallo dopo la gara contro il Porto. Soddisfatti per la qualificazione ma un po’ meno per la prestazione. Ilha travolto la Juventus nel girone, l’ex Joao Mario è arrivato a 20 gol stagionali. Stanno vincendo il Campionato portoghese, quindi è un avversario da non. Poteva solo andare peggio perché Real Madrid, Bayern, Manchester City erano più forti. È stato unperché anche la semifinale potrebbe essere tutta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Trevisani: «Benfica da non sottovalutare, sorteggio straordinario» - - infoitsport : Trevisani: «Benfica gioca divinamente! Ma c’è una buona notizia per l’Inter» - internewsit : Trevisani: «Benfica gioca divinamente! Ma c'è una buona notizia per l'Inter» - -