Treno delle Ville Pontifice, dai Musei Vaticani alle tenute di Castel Gandolfo: ecco quando riparte (Di sabato 18 marzo 2023) Ritornano le belle giornate e, insieme ad esse, anche il "Treno delle Ville Pontificie". Il nuovo fantastico mezzo elettrico ritornerà a trasportare, i turisti, da un punto magico a partire dal 18 marzo permettendo di lasciare l'auto parcheggiata a casa. Il collegamento dall'antica stazione Vaticana per i Musei e le bellezze di Castel Gandolfo sarà attivo grazie alla collaborazione tra i Musei Vaticani e Ferrovie dello Stato. Papa Francesco rivedrà il celibato: 'Non c'è alcuna contraddizione nel fatto che un prete si sposi' Quanto costa e come funziona? Il costo del biglietto intero è di 44 euro ed include anche la visita ai Musei Vaticani. Le altre opzioni di acquisto riguardano bambini, under18 e studenti fino ai ...

