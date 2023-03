Tre donne alla guida del festival del cinema “Città di Spello” (Di sabato 18 marzo 2023) Un festival con tre direttrici donne. È, probabilmente, l’unico caso in Italia. A Spello, antico borgo umbro impreziosito dai dipinti del Pinturicchio, è in corso un festival dedicato ai mestieri del cinema. Con anteprime, incontri con registi e attori, proiezioni per le scuole. A dirigerlo tre donne: Donatella Cocchini, Laura Luchetti e Francesca Romana Lovelack. “Ma è nato tutto per caso”, dice Lucchini, che il festival lo ha ideato e creato 12 anni fa. “Poi mi sono resa conto che le donne lavorano tanto, senza lamentarsi. E che un festival fatto tutto da donne funziona benissimo”. Donatella cura la direzione artistica, Laura Luchetti si occupa in particolare dei film italiani, Francesca Romana Lovelock ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 marzo 2023) Uncon tre direttrici. È, probabilmente, l’unico caso in Italia. A, antico borgo umbro impreziosito dai dipinti del Pinturicchio, è in corso undedicato ai mestieri del. Con anteprime, incontri con registi e attori, proiezioni per le scuole. A dirigerlo tre: Donatella Cocchini, Laura Luchetti e Francesca Romana Lovelack. “Ma è nato tutto per caso”, dice Lucchini, che illo ha ideato e creato 12 anni fa. “Poi mi sono resa conto che lelavorano tanto, senza lamentarsi. E che unfatto tutto dafunziona benissimo”. Donatella cura la direzione artistica, Laura Luchetti si occupa in particolare dei film italiani, Francesca Romana Lovelock ...

