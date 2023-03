Travolse e uccise il 20enne Aldo Abbrugiati, adesso chiede lo sconto di pena: era ubriaco alla guida (Di sabato 18 marzo 2023) Ha provocato l’incidente nel quale è morto Aldo Abbrugiati, il 20enne di Fiumicino, il 1 ottobre 2022 e ora ha chiesto di poter patteggiare la pena a 4 anni di carcere, il 43enne che è stato riconosciuto come l’autore di una tragedia che non dà pace ai familiari e agli amici del 20enne. E sono proprio i genitori a non riuscire ad accettare l’eventualità che l’uomo, alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito, che ha provocato l’incidente mortale nel quale è morto Aldo, possa ‘cavarsela’ con una pena così leggera. I genitori di Aldo organizzano una manifestazione sotto il Tribunale Per questo motivo hanno annunciato l’intenzione di organizzare una manifestazione in piazzale Clodio, davanti al Palazzo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Ha provocato l’incidente nel quale è morto, ildi Fiumicino, il 1 ottobre 2022 e ora ha chiesto di poter patteggiare laa 4 anni di carcere, il 43enne che è stato riconosciuto come l’autore di una tragedia che non dà pace ai familiari e agli amici del. E sono proprio i genitori a non riuscire ad accettare l’eventualità che l’uomo,con un tasso alcolemico superiore al consentito, che ha provocato l’incidente mortale nel quale è morto, possa ‘cavarsela’ con unacosì leggera. I genitori diorganizzano una manifestazione sotto il Tribunale Per questo motivo hanno annunciato l’intenzione di organizzare una manifestazione in piazzale Clodio, davanti al Palazzo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Travolse e uccise il 20enne Aldo Abbrugiati, adesso chiede lo sconto di pena: era ubriaco alla guida - cronachecampane : Sessa Aurunca, giudizio immediato per il pirata della strada che travolse e uccise Georges Christian Galvez la nott… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La gup ha respinto la richiesta di patteggiamento a 5 anni di reclusione per il 20enne Ad agosto travolse e uccise un bimbo d… - fanpage : La gup ha respinto la richiesta di patteggiamento a 5 anni di reclusione per il 20enne Ad agosto travolse e uccise… - FrancescoBlotto : Travolse e uccise un bambino in #bicicletta, il giudice respinge il #patteggiamento a 5 anni: “Pena troppa bassa”… -