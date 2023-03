Tramvia, Firenze: lavori nel viale Don Minzoni, cantiere si allarga da lunedì 20 marzo (Di sabato 18 marzo 2023) Si allarga il cantiere della Tramvia, mentre procedono i lavori per la realizzazione della linea Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. Dalla 21 di lunedì 20 marzo scatterà una nuova fase delle lavorazioni in viale Don Minzoni Leggi su firenzepost (Di sabato 18 marzo 2023) Siildella, mentre procedono iper la realizzazione della linea Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. Dalla 21 di20scatterà una nuova fase delle lavorazioni inDon

