(Di sabato 18 marzo 2023) Intervento di soccorso in mare sulla spiaggia dell'di(Livorno) dove i vigili del fuoco sono accorsi intorno alle 17 su richiesta della guardia costiera per dare assistenza ad una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Traghetto si incaglia a isola di Gorgona, passeggeri illesi - Niente danni a scafo, si libera e riparte scortato ve… - Elbareport : S'incaglia un traghetto a Gorgona - AnsaToscana : Traghetto si incaglia a isola di Gorgona, passeggeri illesi. Niente danni a scafo, si libera e riparte scortato ver… - News24_it : Traghetto si incaglia a isola di Gorgona, passeggeri illesi -

Attualmente, spiegano i vigili del fuoco, ilè riuscito a disincagliarsi senza alcun danno allo scafo ma con un motore in avaria e sta navigando verso Livorno scortato da natanti della ...Attualmente, spiegano i vigili del fuoco, ilè riuscito a disincagliarsi senza alcun danno allo scafo ma con un motore in avaria e sta navigando verso Livorno scortato da natanti della ...Attualmente, spiegano i vigili del fuoco, ilè riuscito a disincagliarsi senza alcun danno allo scafo ma con un motore in avaria e sta navigando verso Livorno scortato da natanti della ...

Gorgona, traghetto si incaglia davanti alla spiaggia: intervengono Capitaneria e vigili del fuoco LivornoToday

(ANSA) - LIVORNO, 18 MAR - Intervento di soccorso in mare sulla spiaggia dell'isola di Gorgona (Livorno) dove i vigili del fuoco sono accorsi intorno alle 17 su richiesta della guardia costiera per ...I soccorsi in mare allo scafo e ai passeggeri sono stati coordinati dalla guardia costiera con i sommozzatori dei vigili del fuoco e portuali ISOLA DI GORGONA — Un traghetto si è incagliato nel ...