Tragedia sfiorata a Roma: crolla un albero e centra 3 auto (FOTO E VIDEO) (Di sabato 18 marzo 2023) Tragedia sfiorata nella mattina di oggi, 18 marzo, a Roma, in via Conca D'Oro, nel III Municipio, a circa un centinaio di metri dall'incrocio con Largo Val D'Ala, a ridosso del Parco delle Valli. Un albero di grosse dimensioni si è completamente sradicato, cadendo in parte sul marciapiedi e in parte su tre auto parcheggiate regolarmente sul ciglio della strada. Le tre auto sono state danneggiate, in particolar modo una Fiat Seicento, colpita nella parte posteriore dalla base del tronco dell'albero, incastrata tra lo sportello e il retro dell'auto. Danni anche a una Citroen, colpita sul cofano dai rami dell'albero, mentre la terza vettura, una Madza, è stata colpita nel lunotto posteriore, andato in frantumi, così come il tergicristalli ...

