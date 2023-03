Tragedia nelle campagne pugliesi | 68enne muore schiacciato tra un ramo e un trattore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Milano Ristorazione nei guai: nelle scorse ore un bambino che frequenta la quinta elementare della scuola Rinnovata… - RaffaelePizzati : RT @ilario82: In morte di un soldato. E' con grande rispetto che bisogna avvicinarsi alla storia ucraina degli ultimi anni. Una storia di r… - ILMARCHESE__ : RT @GeMa7799: Tragedia a Colle Sannita: colto da malore, muore 16enne...Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso avve… - Soninhaz72 : RT @GeMa7799: Tragedia a Colle Sannita: colto da malore, muore 16enne...Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso avve… - GeMa7799 : Tragedia a Colle Sannita: colto da malore, muore 16enne...Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al de… -

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... entrandoscuole, nell Università, centri diurni, con il claim la "Prisma è per tutti". E di ...... ancheinsidie che conteneva. Un sentimento del genere attualmente quegli americani di ... lo riservano soprattutto per le catastrofi di una certa grandezza, una per tutte ladell'11 ...Dopo tre successi consecutivi il Lecco ha raccolto solo 2 puntiultime 3 gare. Un'incredibile ...alla Pietra Parcellara: muore una donna - FOTO Problema al cuore, Alex Cremona si deve ...

Tragedia nelle campagne salentine, muore 68enne mentre coltiva la terra Leccenews24

Tragedia nelle campagne di Partanna nel trapanese: un uomo di 82 anni, che aveva deciso di trascorrere la giornata a bordo del suo trattore, finisce schiacciato sotto la fresa. Profondo lo sgomento ...Continua nella nota: “Altro che competitività! Ci vogliono portare a giocare una partita truccata, svendendo la nostra regione per cosa poi Salvini, il ministro delle infrastrutture fantasiose, ...