Traffico Roma del 18-03-2023 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione pochi gli spostamenti a Roma in queste prime ore di sabato mattina Tuttavia prudenza sulla carreggiata esterna del raccordo per un incidente prima dell'uscita per via di Boccea polizia locale Ci segnala incidenti anche sulle strade cittadine possibili rallentamenti sulla Prenestina altezza di via Ollolai a Colli del sole in piazza Indipendenza incrocio via San Martino della Battaglia trasporto pubblico per lavori di potatura lungo la sede tranviaria di via Prenestina dalle 8 alle 12 di oggi trama 514 su navetta nella tratta Piazza dei Gerani Porta Maggiore e Viale Palmiro Togliatti Porta Maggiore normale servizio tra Porta Maggiore e stazione Termini tram 19 su bus tra Porta Maggiore e Gerani i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito Roma.luceverde.it da Manuel Porretta per il ...

