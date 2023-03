Tra galeotti e promesse | il metodo Prigozhin spiegato dal prof Savino

Leggi su formiche

(Di sabato 18 marzo 2023) La guerra in Ucraina ha portato, tra le numerose conseguenze nella vita culturale, economica e sociale in Russia, la compagnia di contractor Wagner (ufficialmente ChVK, compagnia privata militare) al centro delle attenzioni. Fino alla primavera del 2022 l’esistenza dei vagnerovtsy, come sono chiamati in russo i mercenari della struttura, veniva sottaciuta o relegata a non meglio precisate “iniziative private”, mai però perseguite nonostante l’articolo 359 del Codice penale russo preveda sanzioni importanti in merito. Yevgheny, imprenditore dal passato criminale ha più volte negato, prima dell’aggressione militare russa in Ucraina, ogni suo coinvolgimento nelle attività della Wagner, giungendo a querelare i giornalisti che avevano raccolto prove a sostegno di questa ipotesi, poi rivelatasi realtà. In almeno un caso, nel 2018, le inchieste giornalistiche sono ...