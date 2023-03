Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham: su Kane 3 grandi club europei: Aumenta la fila per Harry Kane. Secondo il Daily Mail, il Real Madrid è a… - sassipiedimonte : Momento drammatico per i #dajuventino. Si fa rimontare il più grande allenatore di tutti i tempi dal #Southampton u… - Tutto_CalcioNew : Il #RealMadrid segue Harry #Kane del #Tottenham #tuttocalcionews #calcio - zazoomblog : Tottenham il Real Madrid bussa alla porta di Kane - #Tottenham #Madrid #bussa #porta - CalcioNews24 : il #RealMadrid bussa alla porta di #Kane ?? -

Commenta per primo Aumenta la fila per Harry. Secondo il Daily Mail , il Real Madrid è alla finestra per l'attaccante inglese del, accostato a Bayern Monaco e Manchester United sul mercato.Ilha buttato via la chance di scavalcare al terzo posto in classifica il Manchester ... Non sono serviti il gol numero 21 di Harrynel 2022 - 23 di Premier e le prime reti stagionali per ...Il video con gli highlights e i gol di Southampton -3 - 3, match valido per la Premier League 2022/2023. Partita pirotecnica quella tra i Saints e gli Spurs. Avanti gli ospiti con, pareggio di casa firmato con Adams.e il gran gol ...

LIVE TMW - DIRETTA PREMIER LEAGUE - Perisic cala il tris, Walcott la riapre. Raddoppia il Villa TUTTO mercato WEB

Fari puntati ovviamente su quella al St. Mary's, dove il Southampton con il 3-3 finale ha certificato la prosecuzione del momento difficile di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham ... Di Porro, ...Il Tottenham si fa beffare all'ultimo secondo e perde una grande ... nonostante il punteggio di 3-1 al 74' firmato dalle reti di Pedro Porro, Kane e Perisic. Nell'ultimo quarto d'ora il Southampton ...