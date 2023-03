Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham in pole position per un centrocampista della Fiorentina: Il Tottenham è la favorita, rispetto alle altre… -

... una quota quasi dimezzata rispetto a quando l'urna aveva assegnato ai rossoneri il. ... Per quanto riguarda invece le altre favorite, inc'è sempre il Manchester City a 3, seguito dal ...Luciano Spalletti - Calciomercato.itInposition, infatti, vi sarebbe una vecchia conoscenza ...spagnolo viene indicato come favorito rispetto agli altri concorrenti per la panchina del. ...Alla Continassa per il momento non hanno registrato segnali d'addio, ma sono consapevoli dei rischi (a partire da quello del) e nel caso si troverebbero a dover anticipare i tempi del ...

Tottenham in pole position per un centrocampista della Fiorentina Calciomercato.com

The Premier League top-four is likely to last until the final day(s) of the 2022-23 season, with as many as four sides battling for the prized position.Antonio Conte has only recently returned to his day-to-day duties in London after recovering in Italy from Gallbladder surgery.