Tottenham | Conte | «In 20 anni la proprietà non ha vinto niente Colpa degli allenatori?»

Le parole di Antonio Conte dopo il pari del Tottenham: «In 20 anni non si è mai vinto qualcosa. Perché? La colpa è della società o di tutti gli allenatori che vengono?» É un Antonio Conte molto duro quello che ha parlato nel post partita della sfida tra Tottenham e Southampton, finita 3-3. Di seguito le sue parole. «Il problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Siamo undici giocatori, ma in campo vedo giocatori egoisti, che non vogliono aiutarsi, che non giocano con il cuore. Ma qui sono abituati a questi da molto tempo. La società ha la responsabilità del mercato, gli allenatori vengono qui e hanno la responsabilità. E i giocatori? I giocatori? Dove sono i giocatori? Non vogliono giocare sotto pressione.

