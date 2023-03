Torna su Canale 5 il serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi (Di sabato 18 marzo 2023) Torna stasera in prima serata su Canale 5 il serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Giunge alla 22ma edizione la scuola dello spettacolo più importante della televisione italiana, che cambia l’ordine dei fattori ma l’obiettivo rimane lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Sono 15 i talenti in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan Ria, Ramon, Samu (ballerini). Quest’anno a giudicare le loro esibizioni durante la fase serale del programma una giuria d’eccezione composta da Cristiano Malgioglio, paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023)stasera in prima serata su5 ildidiDe. Giunge alla 22ma edizione la scuola dello spettacolo più importante della televisione italiana, che cambia l’ordine dei fattori ma l’obiettivo rimane lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Sono 15 i talenti in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan Ria, Ramon, Samu (ballerini). Quest’anno a giudicare le loro esibizioni durante la fasedel programma una giuria d’eccezione composta da Cristiano Malgioglio, paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Amici di Maria de Filippi, torna il serale su Canale 5: concorrenti, giura, ospiti e anticipazioni - jumperix : RT @LegaBasketA: ? Torna il campionato con il #Gameday22 ??Ben 4 match sabato sera Domenica alle 18:00 la sfida tra le prime della classe è… - Moadmo16 : RT @tvdellosport: ???? ?????????? ?????? ???????????? ???? ?????????????????????????? Torna #CristianoRonaldo sui nostri canali: alle 18:30, in diretta ed in esclusiva s… - asluigi46 : RT @tvdellosport: ???? ?????????? ?????? ???????????? ???? ?????????????????????????? Torna #CristianoRonaldo sui nostri canali: alle 18:30, in diretta ed in esclusiva s… - tvdellosport : ???? ?????????? ?????? ???????????? ???? ?????????????????????????? Torna #CristianoRonaldo sui nostri canali: alle 18:30, in diretta ed in esclu… -