Torino-Napoli, Spalletti: “Per questa squadra disposto a tutto, ma gli scontri di mercoledì fanno passare la voglia” (Di sabato 18 marzo 2023) “Ho 64 anni, ogni momento può essere diverso, meglio non fare calcoli. Si prova sempre a essere migliori di quanto siamo stati. Vedremo per quanto proseguirò in panchina, se penso alla disponibilità e l’impegno della squadra vorrei vivere in eterno, se penso a quello che è successo l’altra sera per la città vorrei non partecipare a questo tipo di situazioni. Mi disturba e non ne vorrei far parte. Alla fine quello che conta è quanto hai amato le cose e quanto sei stato amato”. Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: “Rispetto la squadra di Juric, sarà una partita difficile. L’Eintracht ha cambiato il suo atteggiamento per affrontarci, il Torino non lo farà, fa sempre alla stessa maniera, è un avversario molto ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) “Ho 64 anni, ogni momento può essere diverso, meglio non fare calcoli. Si prova sempre a essere migliori di quanto siamo stati. Vedremo per quanto proseguirò in panchina, se penso alla disponibilità e l’impegno dellavorrei vivere in eterno, se penso a quello che è successo l’altra sera per la città vorrei non partecipare a questo tipo di situazioni. Mi disturba e non ne vorrei far parte. Alla fine quello che conta è quanto hai amato le cose e quanto sei stato amato”. Lo ha detto Luciano, allenatore del, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: “Rispetto ladi Juric, sarà una partita difficile. L’Eintracht ha cambiato il suo atteggiamento per affrontarci, ilnon lo farà, fa sempre alla stessa maniera, è un avversario molto ...

Torino, si ferma Miranchuk: niente Napoli L'ex Atalanta è vittima di un problema fisico come rivela il club granata: 'Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani - si legge nel comunicato del Torino - ... Torino, infortunio per Miranchuk: il comunicato Il Torino contro il Napoli dovrà rinunciare a Miranchuk, il centrocampista si è infortunato e verrà valutato nelle prossime settimane. Napoli, Spalletti: "Ecco per cosa verremo giudicati. Torino Asfissiante" Sono queste alcune delle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Torino da parte del suo Napoli. "Anno irripetibile Sarà quello dopo questo..."