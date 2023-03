Torino-Napoli | Spalletti | “Disposto a tutto per questi ragazzi Non è un anno irripetibile”

(Di sabato 18 marzo 2023), le parole di Lucianoalla vigilia della sfida di domani pomeriggio. Fischio d’avvio alle ore 15 allo stadio “Olimpico Grande”, per una sfida che può ulteriormente avvicinare gli azzurri al terzo scudetto della storia del club. Una partita che si annuncia complicata per Di Lorenzo e compagni, chiamati a smaltire le scorie ... TAG24.

Ora, risparmiatemi la dimostrazione con squadre come, Fiorentina o Bologna, e passiamo ... Capite I n sostanza, tolta l'eccezione(Kvara e Lozano fan 28), subito a ruota c'è il Sassuolo, ......di gloria in Europa continua la stagione d'oro del, che dopo aver pescato il Milan nel sorteggio dei quarti di Champions League si prepara alla trasferta di campionato sul campo del. ..."Ilmerita rispetto, sarà una partita molto difficile. Loro non cambieranno atteggiamento come l'Eintracht che lo ha fatto visto il risultato dell'andata". Ilveleggia a +18 in campionato ma ...

Infortunio pesante, salta Torino Napoli: il comunicato ufficiale CalcioNapoli24

Il Torino deve rinunciare ad Aleksey Miranchuk per la sfida contro il Napoli di domani (ore 15, stadio Olimpico Grande Torino). Il trequartista russo ha riportato un trauma elongativo del muscolo ...(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Con il Torino sarà una partita molto difficile e non lo dico solo per il rispetto che devo a Juric e alla sua squadra. E' un avversario molto complicato perché è sempre ...