Torino Napoli, Juric in conferenza annuncia assenze pesanti: mancano dei top (Di sabato 18 marzo 2023) Alla vigilia di Torino Napoli, Ivan Juric ha analizzato la partita in conferenza stampa. In mattinata ha già parlato Luciano Spalletti che ha voluto tenere alta la tensione in vista della gara dell'Olimpico Grande Torino, sottolineando tutte le difficoltà dell'incontro di domani pomeriggio. Il tecnico croato, invece, che dovrà anche fare a meno di Aleksej Miranchuk per infortunio, ha parlato di gara difficile ma non impossibile. Fare risultato, per il Torino, sarebbe importantissimo per continuare a maturare i sogni europei. Sulla forza del Napoli si è già detto tanto. È la migliore squadra da quando sono qua in Italia, sotto tutti i punti di vista. Sono cresciuti tanto e hanno una grande compressione del gioco. Dovremo essere perfetti e deve anche girarci ...

