Torino | Miranchuk infortunato | salta il Napoli

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelsi è fermato Aleksej, Ivan Juric dovrà fare a meno del trequartista russo per la sfida di domani pomeriggio contro il. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra” fa sapere il club granata in una nota. Ora si apre il ballottaggio tra Vlasic e Karamoh per sostituire, con uno dei due che dovrebbe completare il tridente offensivo insieme a Radonjic e Sanabria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

