Torino, Juric: «Napoli squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del campionato di Serie A con il Napoli

Napoli – «Si è già detto tanto, è la migliore da quando sono qua sotto tutti i punti di vista. Sono cresciuti tanto, dobbiamo essere perfetti e deve girarci bene. Sono una squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta. Se fai un caso, si adattano; se ne fai un'altra, sono pericolosi uguale. Non ho mai visto in Italia una squadra così. Ha pochi fuoriclasse, non come altre in passato. Impressiona la compressione del gioco: sono pericolosi sui piazzati, sono ...

