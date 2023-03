Torino, infortunio per Miranchuk: il comunicato (Di sabato 18 marzo 2023) Il Torino contro il Napoli dovrà rinunciare a Miranchuk, il centrocampista si è infortunato e verrà valutato nelle prossime settimane Il Torino contro il Napoli dovrà rinunciare a Miranchuk, il centrocampista si è infortunato e verrà valutato nelle prossime settimane. La nota del club: «Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Ilcontro il Napoli dovrà rinunciare a, il centrocampista si è infortunato e verrà valutato nelle prossime settimane Ilcontro il Napoli dovrà rinunciare a, il centrocampista si è infortunato e verrà valutato nelle prossime settimane. La nota del club: «Alekseynon sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

