Torino, infortunio per Miranchuk alla vigilia della gara con il Napoli (Di sabato 18 marzo 2023) alla vigilia della sfida contro il Napoli, il centrocampista del Torino Aleksey Miranchuk ha riportato un infortunio muscolare. Il centrocampista del Torino Aleksey Miranchuk deve … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 marzo 2023)sfida contro il, il centrocampista delAlekseyha riportato unmuscolare. Il centrocampista delAlekseydeve … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Problemi per il #Torino: infortunio per #Miranchuk che salterà il #Napoli - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #SerieA | Problemi per il #Torino: infortunio per #Miranchuk che salterà il #Napoli - torovattene : RT @ToroGoal: ?? UFFICIALE: Alexey #Miranchuk non partirà per il ritiro della @TeamRussia. Il trequartista del @TorinoFC_1906 rimarrà a #To… - zizionice : RT @LorenzoAmarotto: @jacopoformia Anche perché altrimenti rischiamo di non vederlo più ?? pazienza l'infortunio, l'importante è che non si… - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? UFFICIALE: Alexey #Miranchuk non partirà per il ritiro della @TeamRussia. Il trequartista del @TorinoFC_1906 rimarrà a #To… -