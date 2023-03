Top&Flop Monza-Cremonese: Carnesecchi da Juve, Sernicola ha sofferto Carlos Augusto (Di sabato 18 marzo 2023) Pareggio per 1-1 quello di oggi tra Monza e Cremonese, in un “Brianteo” che ha spinto forte per la vittoria dei padroni di casa, però ritrovatisi sotto di una rete dopo una bellissima azione condotta da Castagnetti e finalizzata da un bellissimo tocco sotto di Ciofani. Il pareggio di Carlos Augusto è stato un premio per la capacità della squadra di Palladino di creare tante occasioni da gol però molto spesso sfumate proprio sul più bello. I top della partita Non si può non dare la palma del migliore in campo a Marco Carnesecchi, un portiere che come accade troppo spesso ai giovani italiani ci ha messo troppo tempo per diventare titolare di una squadra di serie A. Oggi si parla di Juventus per sostituire Szcz?sny. Altro calciatore che ha giocato una grande partita è stato proprio ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Pareggio per 1-1 quello di oggi tra, in un “Brianteo” che ha spinto forte per la vittoria dei padroni di casa, però ritrovatisi sotto di una rete dopo una bellissima azione condotta da Castagnetti e finalizzata da un bellissimo tocco sotto di Ciofani. Il pareggio diè stato un premio per la capacità della squadra di Palladino di creare tante occasioni da gol però molto spesso sfumate proprio sul più bello. I top della partita Non si può non dare la palma del migliore in campo a Marco, un portiere che come accade troppo spesso ai giovani italiani ci ha messo troppo tempo per diventare titolare di una squadra di serie A. Oggi si parla dintus per sostituire Szcz?sny. Altro calciatore che ha giocato una grande partita è stato proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #MilanNapoli di #Champions #Napoli favorito: ha un attacco atomico, gioca a memoria, rosa al top per qualità e quan… - vaidesmaiar : E esse é o TOP 10 do #BBB23 ?? - Aline - Amanda - Bruna - Cezar - Domitila - Fred Bruno - Gabriel Mosca - Marvvila - Ricardo Alface - Sarah - CorSport : ?? Altro storico risutato per la #Roma, che dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, sale al 10º… - Maskiaccio : @WeAreTennis @BNPPARIBASOPEN Top…… prossima n1 completa in tutto ?????? - holdfastboy : @DarioNardella certo che a faccia tosta siamo al top. -