Tonali non pensa al Napoli: «Champions? Manca ancora tanto, pensiamo a stasera» (Di sabato 18 marzo 2023) Sandro Tonali parla ai microfoni di Milan Tv nel pre partita della sfida in trasferta contro l’Udinese. Il centrocampista del Milan non pensa ad altro che alla sfida contro i friulani dicendo che non è momento di pensare alle prossime partite. A fine primo tempo il Milan sta perdendo 2-1. «Sarà una gara difficile… come sempre contro l’Udinese. Va messo in campo tutto quello che abbiamo, quello che abbiamo preparato. Dobbiamo essere concentrati al 100% per tutta la partita. La voglia di tornare a vincere è tanta e bisogna ricominciare da stasera. L’approccio sarà fondamentale. Noi sappiamo di avere le qualità per fare una partita da Milan. Manca ancora tanto tempo alla Champions… ogni partita è importante. Già stasera potremmo andare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Sandroparla ai microfoni di Milan Tv nel pre partita della sfida in trasferta contro l’Udinese. Il centrocampista del Milan nonad altro che alla sfida contro i friulani dicendo che non è momento dire alle prossime partite. A fine primo tempo il Milan sta perdendo 2-1. «Sarà una gara difficile… come sempre contro l’Udinese. Va messo in campo tutto quello che abbiamo, quello che abbiamo preparato. Dobbiamo essere concentrati al 100% per tutta la partita. La voglia di tornare a vincere è tanta e bisogna ricominciare da. L’approccio sarà fondamentale. Noi sappiamo di avere le qualità per fare una partita da Milan.tempo alla… ogni partita è importante. Giàpotremmo andare ...

