Tolosa-Lille interrotta per diluvio | tutti gli aggiornamenti

(Di sabato 18 marzo 2023), match valevole per la ventottesima giornata della Ligue 1 2022/2023, è statanel corso del primo tempo (al ventiseiesimo) per via della pioggia e della grandine che sta cadendo sulla cittadina francese. Il punteggio era fermo sullo 0-0, al momento non si conosce l’eventuale orario di ripresa o se la partita verrà sospesa definitivamente. Vi terremo aggiornati. AGGIORNAMENTO ORE 17:40 – LA PARTITA E’ RIPRESA DOPO 15 MINUTI DI SOSPENSIONE Ambiance fin du monde au Stadium… … sauf en virage Brice ! #TFCLOSC pic.twitter.com/9KJcrmM9q1 — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 18, 2023 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #TolosaLille interrotta: tutti gli aggiornamenti #Ligue1 - infobetting : Tolosa-Lille (sabato 18 marzo 2023 ore 17:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici… - sportli26181512 : Ligue 1: Tolosa-Lille e Lens-Angers LIVE: Prosegue la 28ª giornata di Ligue 1, aperta dal pareggio tra Lione e Nant… -

Si parte alle 17 con ilche, sul campo del, cerca tre punti per il momentaneo sorpasso al Rennes quinto in classifica. Alle 21 tocca alla favola Lens : la squadra di Haise ospita l' ...Anche in altre città come, Bordeaux,, Lione e Strasburgo ci sono state proteste e manifestazioni. A Lione e Strasburgo, anche scontri tra manifestanti e polizia. Università occupate In ...A Parigi, Marsiglia,, Nantes, Rennes ed altre decine di città francesi si sono subito ... Il CRS ha usato gas lacrimogeni anche ad Amiens,e Grenoble. A Digione, dove si sono radunate 700 ...

Tolosa-Lille (sabato 18 marzo 2023 ore 17:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Dopo l’anticipo del venerdì tra Lione e Nantes, sabato 18 marzo alle ore 17.00 allo Stadium de Toulouse sarà il match tra Tolosa e Lille ad aprire il programma del giorno del 28º turno di Ligue 1. La ...Nel 28° turno di Ligue 1 il Tolosa ospita il Lille affamato di punti: info partita, probabili formazioni, streaming gratis e diretta LIVE ...