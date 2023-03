Tifosi Milan in estasi: “Napoli vedrai chi comanda in Champions League” (Di sabato 18 marzo 2023) I quarti di finale di Champions League vedranno scontrarsi Milan e Napoli, due club che militano in Serie A. La sfida tra Milan e Napoli è più calda che mai. Il 2 aprile si gioca Napoli-Milan, match di Serie A che serve ai rossoneri per il quarto posto ed agli azzurri per consolidare il primo posto in classifica, con 18 punti di vantaggio sull’Inter. Ma in casa Milan c’è voglia anche di rivincita, perché la gara d’andata persa dai rossoneri grazie al gol decisivo di Simeone del Napoli, ancora brucia al popolo Milanista. Il web in queste ore è sommerso di messaggi di Tifosi del Milan che lanciano la sfida al Napoli. C’è chi sottolinea che sicuramente ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 marzo 2023) I quarti di finale divedranno scontrarsi, due club che militano in Serie A. La sfida traè più calda che mai. Il 2 aprile si gioca, match di Serie A che serve ai rossoneri per il quarto posto ed agli azzurri per consolidare il primo posto in classifica, con 18 punti di vantaggio sull’Inter. Ma in casac’è voglia anche di rivincita, perché la gara d’andata persa dai rossoneri grazie al gol decisivo di Simeone del, ancora brucia al popoloista. Il web in queste ore è sommerso di messaggi didelche lanciano la sfida al. C’è chi sottolinea che sicuramente ...

