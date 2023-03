Theo Hernandez out, non sarà a disposizione di Pioli con l’Udinese (Di sabato 18 marzo 2023) Sky – . La notizia arriva in diretta televisiva, Theo Hernandez non sarà disponibile per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 marzo 2023) Sky – . La notizia arriva in diretta televisiva,nondisponibile per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Udinese - Milan: ecco dove vederla e tutto ciò che c'è da sapere ... Malick Thiaw e Fikayo Tomori, a centrocampo Bennacer e Tonali coppia centrale con Saelemaekers e Theo Hernandez sugli esterni, Brahim Diaz e Rafael Leao in appoggio a Divock Origi che potrebbe avere ... Milan, sindrome influenzale per Theo Hernandez: salta l'Udinese Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez nella trasferta di questa sera ad Udine contro la compagine allenata da Sottil. Il laterale sinistro rossonero non è partito con i compagni verso il Friuli dopo aver accusato una ... Milan: stop per Theo Hernandez, salta l'Udinese. Spazio a Ballo - Touré Commenta per primo Brutte notizie per il Milan, che dovrà fare a meno del terzino sinistro Theo Hernandez per la sfida contro l'Udinese, in programma alla Dacia Arena questa sera alle 20.45. L'ex giocatore del Real Madrid, che ieri aveva accusato dei sintomi influenzali che sono peggiorati ... Milan, Theo Hernandez non convocato per il match contro l'Udinese I rossoneri non potranno contare sul terzino sinistro Theo Hernandez, che ieri ha accusato dei sintomi influenzali che sono peggiorati nella notte. Il giocatore non è partito con i compagni per il ... Milan, Theo Hernandez salta l'Udinese: gioca Ballo Touré Il Milan perde una delle sue frecce in vista della trasferta di questa sera contro l'Udinese. Marca visita Theo Hernandez, colpito da un attacco influenzale. Secondo Sky, lo staff medico avrebbe ...