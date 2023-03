Thanksgiving | le riprese del nuovo film di Eli Roth sono ufficialmente iniziate

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 marzo 2023) Ledelhorrorprogetto diretto da Eli, come svelato dalla prima foto dal set. Ledi, ildi Eliispirato al finto trailer mostrato in Grindhouse,. L'annuncio è stato compiuto su Twitter con una foto del dietro le quinte scattata sul set. Il primo scatto ufficiale dinon mostra i protagonisti, ma solo l'arma usata dal killer. Lo scatto che ritrae l'ascia è inoltre accompagnato da una didascalia in cui si dichiara, facendo riferimento ai festeggiamenti del Ringraziamento: "Non ci saranno avanzi". Eli ...