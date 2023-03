Terzo polo,Calenda “nessuna alleanza da fare, a ottobre nuovo partito” (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Con Pd e Movimento 5 Stelle “non c'è nessuna alleanza da fare”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda intervistato dal Corriere della Sera in edicola oggi. “Non c'è nessuna alleanza da fare perchè non ci sono elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell'alleanza, peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente. Oggi la cosa che va fatta è, se è possibile, coordinare le opposizioni sui temi prioritari” ha aggiunto. Il numero uno del Terzo polo, a proposito del nuovo corso del Pd guidato Schlein, ha detto che “riuscirà pure a rubare due punti a Conte, ma non si vincono così le elezioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Con Pd e Movimento 5 Stelle “non c'èda”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlointervistato dal Corriere della Sera in edicola oggi. “Non c'èdaperchè non ci sono elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell', peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente. Oggi la cosa che va fatta è, se è possibile, coordinare le opposizioni sui temi prioritari” ha aggiunto. Il numero uno del, a proposito delcorso del Pd guidato Schlein, ha detto che “riuscirà pure a rubare due punti a Conte, ma non si vincono così le elezioni, ...

